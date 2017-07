Gehrdener Hallenbad erstrahlt im neuen Glanz – Sprungturm für 35.000 Euro saniert

Ein Sprung ins kühle Nass auch bei schlechtem Wetter – dies ist nun im Hallenbad des Gehrdener Delfi-Bads wieder möglich. Für insgesamt 35.000 Euro wurde der Sprungturm des Bades saniert. Ein neues Einmeterbrett wurde ebenfalls installiert. Zudem konnte der außergewöhnliche Sprungturm mit seinem Drei- und Fünfmeterbrett erhalten werden. „Wir sind das einzige Bad in der Region welches einem Fünfmeterturm besitzt“, erklärt Edmund Jansen stolz.

Für diese Höhe gibt es extra eine Kuppel auf dem Dach. Da sich die Vorschriften in den vergangenen Jahren geändert haben, gibt es nun ein Sprungbrett mehr auf dem Dreimeterturm. „Die Gefahr dass sich ein Gast bei einem federnden Sprung den Kopf an der normalen Decke stoßen könnte wäre zu groß“, erklärt Jansen. Nur so konnte der Fünfmeterturm gerettet werden, für ein Brett auf dem Dreimeterturm hätte der Sprungturm komplett neu gemacht werden müssen.

Doch nicht nur der Sprungturm hat sich verändert: Das Bad erstrahlt in neuen Farben. Ein frisches Grün gepaart mit einigen blauen Elementen dominiert nun die Schwimmhalle. Zudem wurden noch einige Fliesen ausgebessert, der Boden an einigen Stellen überarbeitet und insgesamt soll das Bad noch komplett gereinigt werden.

Aktuell muss das Einmeterbrett noch befestigt werden und auch das Lager, auf dem das Brett läuft, fehlt noch. Dort wo der Boden aufgestemmt werden musste, klaffen noch Risse und Löcher. Diese werden in den nächsten Tagen ausgebessert und dann kann mit den Reinigungsarbeiten begonnen werden. Diese Arbeiten werden noch ein paar Tage in Anspruch nehmen, ehe das Hallenbad wieder eröffnet werden kann. „Wir werden voraussichtlich wieder am 22. Juli eröffnen können“, berichtet ein Arbeiter.

In er Zwischenzeit müssen sich die Gehrdener mit dem Freibad zufrieden geben, was bei diesen Temperaturen sowieso die bessere Wahl ist. Auf dem Presse-Jahresgespräch zog der Bürgermeister erstmalig Bilanz über den bisherigen Start in die Freibadsaison: „Bei dem super Wetter läuft der Badbetrieb akutell natürlich gut. Wir können zufrieden sein und überlegen, dass Freibad auch am Wochenende länger bei schönem Wetter zu öffnen. Dies geht dank unserer zuverlässigen und flexiblen Mitarbeiter.“

Öffnungszeiten:

Freibad:

Montag bis Freitag 6.15 Uhr bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag 8 Uhr bis 19 Uhr

Hallenbad:

6.15 Uhr bis 10 Uhr geöffnet (bei Regen bzw. kalter Witterung bis 18.45 Uhr)

Samstag und Sonntag 8 Uhr bis 13 Uhr

(lbr)