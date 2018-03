Gehrdens Postbank schließt am 25. April

Gehrden. Jetzt ist es offiziell: Die Postbank gibt ihre Filiale in der Gehrdener Innenstadt endgültig auf! Die Filiale Am Markt 3 öffnet am Mittwoch, den 25. April, letztmalig seine Türen – dann ist Feierabend. „Leider ist ein wirtschaftlicher Betrieb nachhaltig nicht mehr möglich“, erklärt Postbank-Sprecher Tim Rehkopf.

Die Deutsche Post hingegen wird ihr Angebot in den Rewe-Markt an der Nordstraße verlagern: Dort wird in den kommenden Wochen ein Bereich für die Brief- und Paketabgabe sowie alle anderen Dienstleistungen der Deutschen Post eingerichtet.

Mehr Informationen zu diesem Thema lesen Sie am 21. März in der neuen Printausgabe des Burgbergblicks!

von Tobias Welz