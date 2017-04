Gemeinschaftliches Wohnen am Großen Neddernholz

Am Freitag, 5. Mai, um 15 Uhr stellt die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover allen Interessierten ein gemeinschaftliches Wohnprojekt vor, das derzeit mit einem Neubau am Großen Neddernholz in Gehrden entsteht.

Die Idee der AWO-Seniorenarbeit ist es, Menschen zusammenzubringen, die in einer verbindlichen und lebendigen Hausgemeinschaft wohnen und leben möchten. Jede Mietpartei der insgesamt 14 seniorengerechten Wohnungen hat seine eigenen vier Wände mit zwei Zimmern, Küche und Bad. Ein Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss bietet den zukünftigen Nachbarinnen und Nachbarn Raum für gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel Skatrunden, Handarbeiten, gemeinsames Kochen, Filmabende und Festivitäten. Darüber hinaus ist es das Ziel, sich gegenseitig im Alltag zu unterstützen und füreinander da zu sein, wenn hier und da einmal Hilfe gebraucht wird. Anders als in einer betreuten Wohnform organisieren die Mietparteien gemeinsame Unternehmen selbst und bringen sich nach ihren Möglichkeiten aktiv in die Gemeinschaft ein. Die Hausgemeinschaft wird in der Anfangszeit durch eine pädagogische Fachkraft der AWO-Seniorenarbeit begleitet.

Der Einzug ist zum September 2017 geplant. Die Vermietung organisiert die AWO Jugend- und Sozialdienste gGmbH.

Die Veranstaltung mit anschließender Besichtigung des Neubaus richtet sich an Menschen ab 55 Jahren, die sich für das AWO-Wohnprojekt und gemeinschaftliches Wohnen interessieren. Die Veranstaltung findet vor Ort am Großen Neddernholz in Gehrden statt. Eine Anmeldung unter Tel. 0511 21978-123 ist erforderlich.

Für weitere Informationen steht Ramona Thomas von der AWO-Seniorenarbeit unter Tel.: 0511 / 21978-123 zur Verfügung.

(ms / red)