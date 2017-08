Gerätturnrunde 2017: SV Gehrden schickt 24 Turnerinnen an den Start

Der Turnkreis Hannover-Land richtet auch in diesem Jahr wieder einen Runden Wettkampf im Gerätturnen aus. Der Erste von drei Wettkämpfen startete am Samstag, 26. August in der Gehrdener Sporthalle am Bad. Die Mädchen mussten sich an vier Geräten beweisen. Dazu zählt der Sprungtisch, das Reck/der Stufenbarren, der Schwebebalken und die Bodenfläche.

Der SV Gehrden ging mit insgesamt 24 Mädchen in fünf Mannschaften an den Start. Im Jahrgang 2002 bis 2004 erturnten sich Pia Schelinski, Joelle Reiß, Christin Riese und Madita Thomas einen hervorragenden zweiten Platz. Christin Riese konnte mit ihrer Übung am Sprungtisch mit der Tageshöchstwertung von 16.55 von 17,00 Punkten, sehr zufrieden sein. Im gleichen Jahrgang starteten auch Laura Köhler, Maria Stegemann und Matthea Kruckenberg. Sie landeten knapp hinter ihren Vereinskameradinnen und können sich über einen dritten Platz freuen.

Im Jahrgang 2005 bis 2007 war die Mannschaft mit Marla Baumgarten, Sharon D`Apice, Florentine Weper, Nika Selcuk und Laetizia Pedde erfolgreich an den Geräten. Sie erreichten den vierten Platz von insgesamt elf gestarteten Mannschaften.

Zu den Jüngsten im Feld gehört der Jahrgang 2008 und jünger. Hier hat der SV Gehrden zwei Mannschaften an den Start geschickt. Neeltje Wellhausen, Lina Spötter, Lenja Burr, Amelie Fehse, und Ella Lai stehen zur Zeit auf dem dritten Platz. In dieser Altersklasse erreichten Lina Spötter und Amelie Fehse die Tagesbestleistung mit ihrer Sprung- bzw. Bodenübung.

Im gleichen Wettkampf starten auch die jüngsten Turnerinnen des SV Gehrden. Olivia Maurer, Lucy Dohmeyer, Maja Marienhagen, Pauline Keilhoff, Sarah Pfüller und Anna

Sarodin . Sie stehen nach der Ersten von drei Wettkampfrunden auf dem fünften Platz von neun Mannschaften.

Der TSV Kirchdorf war ebenfalls vertreten und mit insgesamt vier Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen am Start.

Im Jahrgang 2001 und älter mussten sie nur der Mannschaft aus Neustadt den Vortritt lassen und landeten auf dem zweiten Platz. Die Mädchen in der Altersklasse 2002 bis 2004 dürfen sich über den vierten Platz von sieben Mannschaften freuen. Bei den Jüngsten im Feld starteten zwei Mannschaften des TSV. Sie erturnten sich einen achten und einen zehnten Platz und können in der nächsten Wettkampfrunde am 4. November in Langenhagen erneut angreifen.

(red)