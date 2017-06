Großes Sommerfest: Klax-Kita in Gehrden feiert fünfjähriges Bestehen mit Kinderschminken und Hüpfburg

Am 17. Juni wurde anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Einrichtung „Klax-Kita“ am Wald in Gehrden ein großes Sommerfest bei mäßigen Wetter aber bester Stimmung ausgerichtet.

Den rund 150 Kindern, Eltern, Verwandten und Freunden wurde viel geboten.

Entsprechend der „Klax“ Pädagogik gab es vielfältige kreative und spannende Angebote zum Mitmachen, Lernen und Ausprobieren. So konnten im „Universum“ Schaumblubberblasrohre gebastelt, an den Staffeleien Kunstwerke gemalt, im großen Sandkasten „Edelsteine“ gesucht oder unter der Leitung von Ilka Passior (MuM) den Liedern der „Klax“-Musik-Gruppe gelauscht werden. Besondere Highlights waren natürlich das Kinderschminken und eine riesige, von dem Autohaus Blank gesponserte Hüpfburg.

Am Ende des Festes waren alle Besucher Dank eines fulminanten Obst- und Kuchenbuffets kulinarisch verwöhnt und gingen mit erschöpften aber glücklichen Kindern nach Hause. Kurz um, ein gelungenes Fest, das Dank der Zusammenarbeit zwischen der von Frau Rosenquest geleiteten Kita und Ihren liebvollen Betreuerinnen, den Eltern und vielen anderen unterstützenden Händen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die leuchtenden Kinderaugen sind der Beweis.

(red)