Großkontrolle in Ditterke: Polizei sucht nach Drogen

Zwei Dutzend Beamte des Polizeikommissariats Ronnenberg und Spezialisten der Polizeidirektion Hannover überprüften mit Hilfe eines Rauschgiftspürhundes am gestrigen Dienstag auf der B65 in Ditterke sowie eine Woche zuvor auf der B3 in Arnum insgesamt 500 Fahrzeuge sowie deren Insassen auf Drogenbesitz und -konsum. Neben vier Personen unter Drogeneinfluss (zweimal THC, zweimal Kokain), einer gefälschten Umweltplakette und zwei Fahrern ohne Führerschein ging den Beamten auch ein 44-jähriger Deutscher aus Hameln ins Netz, der in einem Anfang Mai in der Rattenfängerstadt gestohlenen Pkw unterwegs war. Der polizeibekannte Mann war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, allerdings einer geringen Menge Kokain, die er zuvor auch offenbar konsumierte.

Des Weiteren wurden in zwei Fällen missbräuchlich verwendete rote Überführungskennzeichen gefunden sowie bei drei Fahrzeugen eine fehlende Haftpflichtversicherung festgestellt.