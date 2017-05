Grundschüler zeigen, was in ihnen steckt

Die Idee kam von den Schülern selbst. Sie äußerten den Wunsch, ihren Freunden und Eltern einmal zu zeigen, welche Talente in ihnen schlummern. Dieser Tag steht nun bevor. Am Freitag, 12. Mai, stellen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Am Langen Feld in Gehrden am „Tag der Talente“ ihr Können unter Beweis.

Von 15 bis 18 Uhr bieten die Grundschüler ein buntes Rahmenprogramm, bestehend aus Darbietungen des Chors, der verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, Mitmachangeboten. wie zum Beispiel Yoga oder Kunstaktionen, und vielem mehr. Besonders aufregend dürfte für die Jungen und Mädchen vor allem die Bühne in der Pausenhalle sein, auf der die Schüler ihre individuellen Fähigkeiten einem großen Publikum präsentieren können. Auch ein „Walk of Fame“ haben die Schüler gemeinsam erstellt. Die Fensterbänke der Schule werden am „Tag der Talente“ zu einer Ausstellung der größten Erfolge, die die Kinder außerhalb der Schule errungen haben, umgestaltet. Zudem wird der Förderverein für das leibliche Wohl während des Tages sorgen.

Aus Brandschutzgründen kann das Schulfest allerdings nur bei gutem Wetter rund um die Schule stattfinden. Andererseits müsste es auf einen anderen Tag verschoben werden.