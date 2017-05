Grundschule Am Castrum: Architekturbüro soll schnell mit Planungen beginnen

In den Beratungen zum städtischen Haushalt 2017 waren sich alle Fraktionen einig: Die räumliche Situation, wie sie sich momentan an der Grundschule Am Castrum darstellt, müsse schnellstmöglich verbessert werden. SPD-Fraktionschef Henning Harter sprach sogar von „katastrophalen Zuständen“. Um überhaupt genügend Raumkapazitäten für alle Schüler bereitstellen und die Unterrichtsversorgung gewährleisten zu können, beschloss der Rat, mobile Klassenräume in Containerbauweise anzuschaffen. Daher sollte zeitnah ein Architekturbüro beauftragt werden, das sich die Situation vor Ort anschauen und Voruntersuchungen im Hinblick auf Einrichtung einer Ganztagsschule durchführen soll. Auch ein möglicher Neubau müsse hierbei geprüft werden, lautete Harters Forderung.

Dem Wunsch der Politik will die Stadtverwaltung nun nachkommen. Insgesamt 56.000 Euro würden laut Verwaltung hierfür fällig. Das Geld müsste allerdings zunächst aus noch vorhandenen Mitteln für die Sanierung des Matthias-Claudius-Gymnasiums genommen werden, da der Haushalt 2017 noch nicht von der Region Hannover genehmigt wurde. Erst danach könnte ein entsprechender Ausgleich erfolgen. Mit einem entsprechenden Ratsbeschluss ist in der anstehenden Sitzung am kommenden Montag zu rechnen.