GVH: Fahrgastzahlen um über fünf Millionen gestiegen

Der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) kann für das Jahr 2016 weiter steigende Fahrgastzahlen verbuchen. Insgesamt 216,2 Millionen Fahrgäste nutzten im vergangenen Jahr die Busse, Bahnen und Züge der sechs Verkehrsunternehmen üstra, regiobus, DB Regio, metronom, erixx und WestfalenBahn. Damit waren im Vergleich zum vergangenen Jahr 2,7 Prozent mehr Fahrgäste in den Verkehrsmitteln der GVH-Unternehmen unterwegs – in absoluten Zahlen entspricht dies einem Plus von 5,6 Millionen Reisenden. Die Steigerung spiegelt sich auch in den Einnahmen wider: Sie erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent auf 261,5 Millionen Euro. Der Kauf von Tickets über das Internet sowie über die GVH App erfreut sich ebenfalls stetig wachsender Beliebtheit: Im zweiten Jahr seit der Einführung dieses digitalen Vertriebsweges wurde die Anzahl der verkauften Onlinetickets fast verdoppelt (knapp 200.000 Tickets).

„Der öffentliche Personennahverkehr in der Region Hannover ist weiterhin im Aufwind“, sagt der Vorsitzende des Verbundausschusses und Verkehrsdezernent der Region Han-nover Ulf-Birger Franz. „Unsere Kunden schätzen die gebotene Qualität. Wir sehen aber auch Verbesserungspotenzial beim Angebot, bei Services und bei der zeitnahen und zielgerichteten Information der Fahrgäste.“ Der Mobilitätsshop werde daher bei der Bündelung verschiedener Mobilitätsangebote zukünftig eine immer größere Rolle spielen, so Franz. „Wir wissen, dass die Ansprüche unserer Kunden sich weiter entwickeln und nehmen uns zum Ziel, diesen Wünschen gerecht zu werden“, ergänzt Ulf Mattern, Geschäftsführer des GVH.

(ms / red)