CDU, SPD und FDP einigen sich auf Haushaltsschwerpunkte

Die Gehrdener Stadtratsfraktionen von CDU, SPD und FDP haben sich auf die Eckpunkte für die gemeinsame Verabschiedung des städtischen Haushalts 2017 in der anstehenden Ratssitzung am 22. März geeinigt. Dies teilten die drei Fraktionen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Nach den Worten der Fraktionsvorsitzenden Thomas Spieker (CDU), Henning Harter (SPD) und Hilmar Rump (FDP) hat die Erschließung des neuen Baugebiets Gehrden-Ost III absoluten Vorrang vor weiteren infrastrukturellen Ausbauplänen. Demnach soll es keine Grundstücksankaufsermächtigung für eine vage KiTa-Planung auf dem Vorwerk-Gelände geben. Folglich erwarten die Stadtratsfraktionen von CDU, SPD und FDP von der Verwaltung die unmittelbare Umsetzung des Ratsbeschlusses der vergangenen Wahlperiode und eine klare Prioritätensetzung zugunsten eines Grundschulneubaus an der Langen Feldstraße. Der Bau der neuen auch auf Ganztagsbetrieb ausgelegten Grundschule und die anschließende sofortige Umgestaltung der heutigen Grundschule am Langen Feld zu einer Kindertagesstätte mit rund 125 Plätzen müssen laut Schwarz-Rot-Gelb ebenfalls zügig umgesetzt werden ( wir berichteten ).

Im Hinblick auf den Ausbau der Grundschule Am Castrum setzen sich CDU, SPD und FDP momentan für die Bewilligung der aktuellen 110.000 Euro Planungskosten ein. Bedingung für alle weiteren Entscheidungen müsse jedoch sein, dass die Verwaltung zeitnah eine Gesamtplanung für den Gesamtkomplex Grundschule Am Castrum vorlege. Sowohl für die Ganztagsschulplanung als auch für die Schülerzahlentwicklung. Diese Planung soll nach dem Willen der drei Fraktionen ebenfalls Grundlage für alle weiteren zu beschließenden Sanierungsmaßnahmen im aktuellen Gebäudebestand sein. ZU den Forderungen gehört zudem eine sofortige Beauftragung eines Architekturbüros für die Untersuchung des Sanierungsbedarfes inklusive der möglichen Gesamtkosten für einen Ganztagsumbau.

Die Diskussionen über den städtischen Haushalt wollen die drei Fraktionen mit der Verabschiedung des Haushalts jedoch nicht beenden. Unmittelbar nach der Ratssitzung am 22. März soll auf interfraktioneller Ebene wieder ein Haushaltskonsolidierungsausschuss eingerichtet werden. Dieser müsse dem Konsolidierungsgedanken ernsthaft verpflichtet sein und solle sofort künftige Haushaltsberatungen vorbereiten. Weitere Investitionsentscheidungen sowie dringend notwendige Bestandsüberprüfungen, Konsolidierungspotenziale und Korrekturen sollen aus dem Gremium heraus gesteuert werden. Die großen Zukunftsthemen seien für Schwarz-Rot-Gelb unter anderem die Infrastruktur, die Personalkosten in der Verwaltung, die Feuerwehren, das Delfi-Bad und die grundsätzliche Ganztagsschulthematik.