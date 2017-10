Die Freiwillige Feuerwehr Lemmie führt am 11.November ab 14 Uhr die jährliche Kontrolle der Hydranten durch. Dies kann punktuell zur Färbung des Trinkwassers in einen bräunlichen Ton führen. In der Regel legt sich die Färbung noch am laufenden Tag – sie ist hygienisch unbedenklich.

(red)