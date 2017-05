Neuer Schwung in Gehrdener Innenstadt – In der „Linie 10“ ist wieder Leben

Rund zwei Monate stand die „Linie 10“ neben dem Ratskeller leer. Ab Montag, 29. Mai, stehen die Türen wieder offen. Mehmet Kilis und seine Lebensgefährtin Katharina haben sich dazu etnschlossen, dem Kneip-Bistro wieder Leben einzuhauchen. „Wir wollen wieder Schwung in die Innenstadt bringen“, sagt Mehmet Kilis. Der erfahrene Gastronom ist bereits seit 35 Jahren im Geschäft. Er leitete unter anderem das Café Refugium und führt derzeit auch das Gasthaus „Zur Eiche“ in Hannover-Badenstedt.

Die Entscheidung für die „Linie 10“ fiel Kilis nicht schwer. „Die Lage ist ideal“, sagt er. Mit drei Frauen an seiner Seite will er für seine Gäste ein umfassendes Angebot an Snacks, Getränken und auch verschiedenen Veranstaltungen bieten. „Wir haben richtige Frauenpower in unserem Team“, so Kilis. Auch für die Freunde des Sports soll die „Linie 10“ Anlaufstelle sein. „Zur neuen Saison werden wir die Bundesligaspiele live übertragen. Hoffentlich auch die von Hannover 96.“ Die Speisen im Kneip-Bistro werden im Hotel Ratskeller von Cem Kaya, der bereits im renommierten Waldgasthaus Entenfang gekocht hat, direkt nebenan frisch zubereitet. „Wir werden eng zusammenarbeiten“, erklärt Kilis. „Die Linie 10“ ist nur etwas rustikaler.“

Das erste Event steht bereits in den Startlöchern. Am Sonntag, 4. Juni, organisiert das vierköpfige Team seine Eröffnungsparty. Neben DJ-Musik gibt es ab 12 Uhr im und vor dem Gebäude Gegrilltes sowie warme und kalte Getränke. „Wir wollen den Tag nutzen, um uns vorzustellen und den Kontakt zu unseren Gästen suchen“, erklärt Kilis.

(ms)