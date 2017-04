Jetlags kommen wieder zum SV Northen/Lenthe

Auch in diesem Jahr findet wieder die traditionelle Maifeier auf dem Gelände des SV Northen-Lenthe statt. Ab 11 Uhr sind die Tore geöffnet, um gemeinsam den Tag der Arbeit zu feiern. Mit dabei sind wie auch in den vergangenen Jahren die Kult-Band „The Jetlags“, deren Mitglieder fast alle auf das Matthias-Claudius-Gymnasium gingen. Wer nicht auf den Bierbänken sitzen will, kann auch eine Decke mitbringen und diese direkt vor der Bühne ausgebreiten, denn an diesem Tag soll ein gemütliches Beisammensein mit Live-Musik im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird es Essen vom Grill und kühle Getränke geben.

Vor dem Auftritt der „Jetlags“ um 13 Uhr wird zudem eine „Koryphäe des Calenberger Landes“ den Sportplatz aufsuchen Er gilt der Andreas Gabalier Norddeutschlands. Sein Name soll jedoch noch geheim bleiben. Man darf gespannt sein.