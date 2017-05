Kanalarbeiten im Steinweg: Gastronomen müssen Außenbereich abbauen

Im Zuge der Erneuerung der Mischwasserkanalisation in der Gehrdener Innenstadt werden am Mittwoch, 7. Juni, und Donnerstag, 8. Juni, Suchschachtungen im Einmündungbereich „Hornstraße/Steinweg“ durch die zuständige Baufirma ausgeführt.

In diesem Zeitraum ist eine Zufahrt zu und von den Grundstücken sowie Geschäften zeitweise nicht möglich. Zudem ist die gastronomische Außenmöblierung in dem Bereich zu entfernen. Die ausführende Firma ist laut eigener Angaben bemüht, die Behinderungen für die betroffenen Anlieger so gering wie möglich zu halten.

(ms / red)