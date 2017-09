Gehrden. Wie der Verein Gehrden feiert Feste e.V. am 25. September mitgeteilt hat, wird es in diesem Jahr kein Weihnachtsdorf in Gehrden geben: „Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, in diesem Jahr kein Weihnachtsdorf auszurichten“, sagte Vereinsvorsitzender Malte Losert.

Bedingt durch die Innenstadtsanierung stehe die für die Vermietung benötigte Fläche nicht mit Sicherheit zur Verfügung, so dass eine derzeitige Zusage an Standbetreiber für den Verein nicht möglich sei.

Durch die Arbeiten im Erdreich ist die Pflasterung des Marktplatzes und des Steinwegs zudem nicht durchgängig gegeben. So könne auch die Verkehrssicherungspflicht vom Verein nicht gewährleistet werden.

(tow)