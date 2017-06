Klein und fein: Das Gehrdener Stadtfest 2017

Am zweiten Augustwochenende ist es wieder soweit: „Gehrden feiert Feste“ lädt zum Stadtfest. Am Samstag, 12. August, um 14 Uhr startet die Veranstaltung. Am Sonntag wird von 12 bis 20 Uhr gefeiert. Das Fest findet auf dem Marktplatz und dem Postparkplatz statt. „Dort können wir euch trotz der Innenstadtsanierung eine tolle Feiermeile bieten“, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite.

Auch in diesem Jahr wird es wieder zwei Bühnen geben mit toller Live-Musik. Unter anderem dabei sind: Die Baustellenband, die fabelhaften Mendocino, Snake Eyes, Die Original Calenberger, Musikkorp der Schützengesellschaft O.v. Reden und Leon Braje.

DJ Sebastian & DJ Julany heizen Samstagabend die Disco auf dem Postparkplatz ein.

Zudem werden circa 25 Stände ihre Waren präsentieren und auch für die kleinsten Besucher ist gesorgt. Sie können auf der Kinderwiese spielen.