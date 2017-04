Kneippverein lädt ein: Fahrsicherheitstraining für E-Biker

Am Samstag, den 22. April 2017 bietet der Kneippverein Wennigsen/Gehrden auf dem ehemaligen Festplatz in Gehrden Lange-Feld-Str. ein Fahrsicherheitstraining mit unterschiedlichen E-Bikes der Fa. Radland an.

In diesem Fahrsicherheitstraining gibt es einen praktischen Einblick mit fachmännischen Hinweisen rund um das elektronisch angetriebene Zweirad.

Gäste sind herzlich willkommen, eine Anmeldung wäre hilfreich. Anmeldung bei Gudrun Vorreiter unter 01577-3830971 oder an info@kneippverein-wennigsen.de.