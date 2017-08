Kunstverein Gehrden zeigt Taverninis Malerei

Gehrden. Die Künstlerin Katrin R. Tavernini begleitet seit seinen Anfängen den Kunstverein Gehrden und stellt in diesem Jahr zum dritten Mal im Rathaus Gehrden aus. Einige Arbeiten aus ihrer ersten Ausstellung wurden von einem Gehrdener Sponsor angekauft und sind im Rathaus, in der oberen Etage zu sehen.

Über die Künstlerin

Katrin R. Tavernini wurde 1953 in Wunstorf Luthe geboren. Sie studierte zunächst an der Fachhochschule für Kunst und Design in Hannover. Anschließend entschied sie sich für ein Aufbaustudium über Bildende Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Hier entstand ihre Faszination für die Farbe, ihre Darstellungsmöglichkeiten und weiten Spannungsfeldern.

Über ihre Arbeit

In Gehrden zeigt Katrin R. Tavernini die ruhige, überlegende Seite ihrer Malerei in Korrespondenz zur gestischen, aktiven Pinselführung. Die freischaffende Diplom-Künstlerin war Gründungsmitglied und viele Jahre Ausstellungsorganisatorin der Eisfabrik Hannover. Sie kann auf zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen und Projekte im In- und Ausland zurückblicken. Katrin R. Tavernini lebt und arbeitet in Hannover und Italien.

Einladung

Der Kunstverein Gehrden lädt am Sonntag, den 03.09.2017 um 11.30 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung in den Bürgersaal des Rathauses Gehrden ein. Der Kunstkritiker Michael Stoeber aus Hannover führt in die Ausstellung ein. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, die Künstlerin wird anwesend sein.

