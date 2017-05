Landwirtschaftsminister läutet Erdbeersaison auf Erichshof ein

Am besten schmecken sie selbst gepflückt: niedersächsische Erdbeeren. Nach und nach öffnen die Erdbeerbauern wieder ihre Felder für die Bürger, die dadurch die Möglichkeit bekommen, die süßen Früchte zu pflücken und zu Hause zu verköstigen.

Den Auftakt machte Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (B90/Die Grünen) am Mittwoch selbst. Auf dem Rittergut Erichshof von Erdbeerbauer Hanns Christian Seeßelberg-Buresch in Everloh eröffnete er die diesjährige Erdbeersaison in Niedersachsen.

„Gefühlt beginnt für viele Menschen mit der Erdbeerernte der Sommer, insbesondere in Niedersachsen“, sagte Meyer. „Wir sind das Erdbeerland Nummer Eins in Deutschland. Der Vorteil dabei ist: Hierzulande bekommt man besonders frische Erdbeeren, etwa auf den Wochenmärkten oder direkt beim Bauern.“ Die Verbraucher schätzten es, die Erdbeeren regional einkaufen zu können, so Meyer. „Das wird auch durch die wachsende Zahl der Selbstpflückplantagen in Niedersachsen deutlich.“

Obwohl die Kälte der vergangenen Wochen den Erdbeerpflanzen in ganz Niedersachsen teilweise sehr zugesetzt hat und viele Blüten erfroren sind, erwarten der Minister und die Erdbeeranbauern insgesamt eine gute Ernte. Von der Kälte, die in Niedersachsen mit Temperaturen bis unter die Null-Grad-Grenze noch bis Mitte Mai anhielt, waren vor allem die Sorten, die schon zeitig im Frühjahr blühen, betroffen. Hier müssten die Erdbeerbauern zum Teil erhebliche Ertragseinbußen hinnehmen, sagte Peer Sander, Vorsitzender des Vereins „Die Pflückfrischen“, der die Saisoneröffnung veranstaltete. Doch inzwischen sei das Wetter sehr wüchsig und Erdbeeren reagierten sehr schnell auf das Wetter. Das wird auch Zeit. „Die Nachfrage ist riesig“, erklärte Sander.

Niedersachsen ist noch vor Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg das Bundesland mit der größten Anbaufläche für Erdbeeren. In diesen drei Ländern liegen rund 60 Prozent der gesamtdeutschen Erdbeeranbaufläche. In Niedersachsen bauen knapp 300 Betriebe auf rund 3.300 Hektar Freilanderdbeeren an. Sie ernten beziehungsweise lassen pro Saison rund 40.000 Tonnen Erdbeeren ernten.

(ms / red)