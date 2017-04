Lenther Ortsfeuerwehr stellt Maibaum auf

Die Ortsfeuerwehr Lenthe stellt auch in diesem Jahr wieder den örtlichen Maibaum auf.

Das traditionelle Fest findet bereits zum 31. Mal statt. Hierzu treffen sich der Ortsrat und die Lenther Vereine am 1.Mai um 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus im Pagenburgweg, um gemeinsam den Tag der Arbeit zu feiern.

Der Männergesangverein und der Frauensingkreis gestalten dabei die musikalische Begleitung. Die Fördervereine „Feuerwehr“ und „Wir für Lenthe“ sorgen für das leibliche Wohl und bieten unter anderem Gegrilltes und Getränke an. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen.

