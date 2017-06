Levester Kleingärten in Gefahr: Stadt will helfen

Neun einzelne Kleingartenparzellen liegen an der Burgdorfer Straße in Leveste. Die Eigentümer haben entlang der Landstraße in der Vergangenheit Gartenlauben, Abstellräume, Carports und Gartenhäuser gebaut und Zufahrten angelegt. Die Straßenbauverwaltung des Landes verweist allerdings darauf, dass sich die Zufahrten und einige Bauten 20 Meter oder weniger vom Fahrbahnrand entfernt und somit in einer sogenannten anbaufreien Zone befinden. Laut Baurecht müssten die Kleingärtner also diese entfernen.

Die Stadt Gehrden will die Eigentümer hiervor allerdings bewahren und will dafür einen entsprechenden Bebauungsplan erstellen. Zudem wird in diesem Verfahren auch darüber nachgedacht, die Ortsdurchfahrtsgrenze zu verlegen, um direkte Zufahrten, die ansonsten weiterhin an freier Strecke liegen würden, zu ermöglichen werden.

Bevor es zu ein entsprechender Bebauungsplan erstellt werden kann, müsste jedoch zunächst der Flächennutzungsplan geändert werden. Die Kosten hierfür schätzt die Stadt auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Darin wären auch ein Gutachten zu Lärmimmissionen und ein Umweltbericht enthalten. Hierfür ist eine Zustimmung der politischen Gremien notwendig.