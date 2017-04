Mehr Sozialwohnungen: Grüne sehen Stadt in der Pflicht

„Eine wichtige Aufgabe unserer Stadt ist eine sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung, die auch bezahlbaren Wohnraum für die Menschen in Gehrden sichert“, sagt Heinz Strassmann, Vorsitzender der Gruppe Grüne/Linke im Stadtrat. Daher fordert die Gruppe nun von der Stadt, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass in neu ausgewiesenen Baugebieten, wie zum Beispiel dem Neubaugebiet „Langes Feld III“, bezahlbare Wohnraumkapazitäten eingeplant und angeboten werden können.

Der Bestand an Wohnungen mit Mieten in unteren Einkommensgruppen verringere sich in Gehrden schleichend von Jahr zu Jahr, bemängelt Strassmann. Es müsse jedoch für alle Einkommensgruppen ausreichend Wohnraum im Stadtgebiet zur Verfügung stehen. Laut Strassmann könnte hierfür eine Zusammenarbeit mit der Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) oder ähnlichen Bauträgern in Frage kommen.

Die Stadtratgruppe stützt sich bei ihrem Wunsch nach mehr sozialem Wohnraum auf die Niedersächsische Landesregierung. Diese hat mittlerweile mehr Geld zur Förderung für Sozialwohnungen bereitgestellt. Wer mithilfe eines Landesdarlehens günstigen Wohnraum schafft, dem werden 15 Prozent der Tilgungssumme erlassen. Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) appelliert zudem an die Kommunen des Landes, einen Teil des Baulandes für ebendiesen sozialen Wohnungsbau zu reservieren.

„Damit können diejenigen Menschen unterstützt werden, die sich auf Grund ihrer prekären Einkommensverhältnisse nicht mit angemessenem Wohnraum versorgen können“, sagt Strassmann. Familien und Alleinerziehende mit Kindern, Rentnerhaushalte oder Menschen mit Behinderungen mit geringem Einkommen stünden nach wie vor oft vor dem Problem, angemessenen Wohnraum zu finden, kritisiert er. Die Stadt stehe in der Pflicht, diesem wachsenden Bevölkerungsanteil ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen, zumal die derzeitige Nachfrage in Gehrden auf dem freien Markt in Gehrden nicht bedient werde, so Strassmann.