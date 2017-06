Mit drei Promille hinterm Steuer – Gehrdener von Polizei gestoppt

Ein 60-jähriger Gehrdener befuhr am gestrigen Dienstag, 20 Juni, gegen 11.30 Uhr, mit seinem Peugeot die Eckerder Straße in Groß Goltern in Richtung Gehrden. Dort wurde er durch

Beamte des Kommissariats angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die

Beamten Verdachtsmomente auf den Konsum von Alkohol fest.

Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab 3,77 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.