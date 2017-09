Mountainbiker ist in Gehrden tödlich verunglückt

Gehrden. Nach einem Sturz mit seinem Mountainbike ist heute (17. September) ein 31 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus verstorben. Der Radfahrer war gegen 15.30 Uhr, in einem Waldstück in der Nähe des Knülweges in Gehrden, verunglückt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 31-Jährige zusammen mit drei Begleitern auf einer Mountainbike-Strecke unterwegs gewesen, als er im Bereich einer Schanze die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte.

Seine Begleiter alarmierten sofort die Rettungskräfte und begannen mit Reanimationsmaßnahmen bei ihrem bewusstlosen Bekannten.

Der Mann wurde anschließend von der Feuerwehr aus dem Waldstück geborgen und kam in einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik, in der er kurze Zeit später verstarb. (red)