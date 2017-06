Auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in Gehrden wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag bis Samstag ein Münzstaubsauger aufgebrochen. An dem Staubsauger entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der entwendete Geldbetrag ist nicht genau zu beziffern, dürfte laut Polizei aber nicht sehr hoch gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter der Tel. 05109 / 5170 oder der Polizeistation Gehrden unter Tel. 05108 / 4410 zu melden.

(ms / red)