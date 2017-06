Neuauflage der Gehrdener Info-Broschüre – Helfen Sie mit

Zurzeit wird eine Neuauflage der Info-Broschüre Gehrden von der Stadtverwaltung auf den Weg gebracht. Die Broschüre aus dem Hause des anCos Verlags in Bramsche wird durch Werbeanzeigen finanziert und enthält Angaben zur Stadt, zu den Mitgliedern des Rates und der Ortsräte sowie weitere wichtige Informationen aus dem Stadtgebiet. Alle gewerblich Tätigen haben die Möglichkeit, eine Anzeige in Auftrag zu geben.

In den nächsten Tagen wird der Verlag ein entsprechendes Empfehlungsschreiben der Stadt Gehrden an die Zielgruppen versenden und im Anschluss wird sich der Medienberater des Verlags, Herr Cremer, bei den Gewerbetreibenden melden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Hatesohl, Tel. 05108/6404-112 oder per Mail an hatesohl@gehrden.de.

Bürgermeister Mittendorf bedankt sich bereits an dieser Stelle bei allen Gewerbetreibenden, die zum Gelingen der neuen Info-Broschüre ihren Beitrag leisten.