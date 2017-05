Neuer Lidl-Markt: Grüne/Linke fordern Öko-Bauweise

Die ökologische Landwirtschaft liegt den Grünen seit eh und je am Herzen. Doch nicht nur die Produkte, die im geplanten Lidl-Markt an der Ronnenberger Straße zur Verfügung stehen werden, sollten bestenfalls das Prädikat „Öko“ besitzen, sondern auch der Bau des Gebäudes. Die Stadtratsfraktion Grüne/Linke hat einen entsprechenden Antrag eingebracht.

Der Supermarkt soll mehrere Kleingärten ersetzen. „Dann sollte auch über die Bauweise ein ökologischer Ausgleich gegeben werden“, sagt Ratsfrau Eva Kiene-Stengel. Dass dies möglich ist, habe die Supermarktkette in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Die Fraktion verweist auf die firmeneigene „Filialengeneration 2.0“. Nach Unternehmensangaben werden durch diese energieeffizienten Filialen und den dazugehörigen hauseigenen Wertstoffkreislauf rund 55 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) pro Jahr eingespart.

Genaue Angaben zur Bauweise könne Lidl noch nicht machen, teilte das Unternehmen in einer Presseerklärung bereits mit. Allerdings würden Lidl-Neubauten grundsätzlich hohe ökologische Standards aufweisen. So setze das Unternehmen beispielsweise auf ein integrales Anlagesystem zur Kühlung der Räumlichkeiten und der Produkte, bei dem Abwärme der Kühlmöbel in Heizenergie umgewandelt und dadurch keine fossilen Brennstoffe benötigt würden.