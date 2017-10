Northen: Terrassentür aufgehebelt – Unbekannte in Einfamilienhaus eingebrochen

Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Hannoverschen Straße auf. So gelangten sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Haus. Die Räume wurde offenbar durchwühlt und zum Teil auch verwüstet. Die Eigentümer befanden sich zum Tatzeitpunkt im Urlaub. Über Diebesgut oder Schadenshöhe liegen nach Angaben der Polizei noch keine Angaben vor.

Zeugenhinweise nimmt das PK Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109 517115 oder die PST Gehrden unter 05108 4410 entgegen.

(red)