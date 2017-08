Oberschule Gehrden: Architekt will „Schulrestaurant“ bauen

Gehrden. Architekt Christian Gevecke hat die Mitglieder des Bildungsauschusses der Stadt Gehrden am Dienstagabend über die Vor- und Nachteile aufgeklärt, die ein Umbau oder ein Neubau der Mensa in der Oberschule Gehrden mit sich bringen würde. Eine Entscheidung, wie die aktuelle Mensa erneuert werden soll, ist noch nicht getroffen worden. Der aktuelle Betrieb der Mensa enstpreche aber, so Gevecke, „nicht den gesetzlichen Vorschriften.“

Dennoch würden derzeit rund 150 Mittagessen pro Tag an OBS-Schüler und Schüler der Grundschule am Castrum ausgegeben. Entgegen der Vorschriften gebe es jedoch keinen separaten Eingang für die Anlieferung von Lebensmitteln. Obwohl in der Mensa gekocht wird, gebe es ebenso keine Lüftungsanlage und auch keinen Fettabschneider (dieser reinigt Abwasser, das durch Essensreste verschmutzt wird, Anm. der Red.).

Das Architektenbüro Gevecke aus Gehrden hat zwei Varianten im Blick. Erstens einen Einbau einer neuen Mensa in den Bestand. Zweitens den Neubau eines Extragebäudes, in der die Mensa dann untergebracht werden könnte. „Mensa“ wolle Gevecke das dann aber gar nicht mehr nennen. Der Begriff erinnere ihn zu sehr an offenbar unliebsame Erfahrungen aus seiner studentischen Vergangenheit: „Ich schlage vor, dass wir das Ganze dann Schulrestaurant nennen“, sagte der Architekt.

Schulrestaurant Variante 1

Im Falle eines Umbaus der aktuellen Mensaräume würde, so Gevecke, eine Kernsanierung sowie eine Gebäudeerweiterung nötig werden. Es sollen nämlich nicht mehr nur 100 Sitzplätze sondern dann 200 zur Verfügung stehen. Vorteil sei die gute Lage im Zentrum des Schulkomplexes. Nachteil, dass man für die Umbauzeit einen Ort für eine provisorische Essensausgabe und -aufbereitung finden und einrichten müsste (in Containern oder ähnlichem). Außerdem sei dann eine Anlieferung nur über den Schulhof möglich. Kosten: 2,1 Millionen Euro + Betrag x für die Einrichtung einer provisorischen Essensausgabe (wurde noch nicht berechnet).

Schulrestaurant Variante 1a

Sie basiert auf demselben Prinzip wie Variante 1, mit dem Unterschied, dass das neue Schulrestaurant lediglich so eingerichtet werden würde, dass man dort nur noch vorgefertigte Speisen „aufwärmt“. Kosten: 2,05 Millionen Euro + Betrag x wie oben

Schulrestaurant Variante 2

Es wird ein neues Schulrestaurant erbaut. Auf dem östlichen Schulhof, nördlich der Sporthalle. Dort wo zuletzt Unterricht in Containern stattgefunden hatte und wo eigentlich der Bolzplatz der Oberschule war. Letzteren könnte man aber vielleicht dorthin verlegen, wo aktuell noch Basketball auf dem Schulhof gespielt wird. Der Basketballplatz würde dann wohl entfallen. Aber man könnte den Bereich der alten Mensa für andere Zwecke nutzen: zum Beispiel für neue Unterrichtsräume, Personalräume, Sanitäranlagen, Pflegeräume, Differenzierungsräume). Kosten: 2,6 Millionen Euro für den Neubau + 875000 Euro für den Umbau der alten Mensaräume.

Wann es zu einer Entscheidung für eine der vorgestellten Varianten (oder eine ganz andere) kommen wird, lässt sich momentan noch nicht wirklich absehen.

(tow)

