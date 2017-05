Post-Parkplatz am Gehrdener Markt Mittwoch gesperrt – Avacon bekommt Ortsnetzstation geliefert

Am Mittwoch, den 17. Mai wird von 7.30 Uhr bis 12 Uhr der Post-Parkplatz in der Straße am Markt für den Straßenverkehr gesperrt. Die Straßensperrung ist nötig, um eine neue Ortsnetz-Trafostation per Schwerlasttransport anzuliefern, die an das örtliche Stromnetz angeschlossen werden soll.

Avacon wechselt seit letztem Jahr im Auftrag der Netzgesellschaft Gehrden Gasleitungen aus und verlegt neue Niederspannungs- und Mittelspannungskabel. In diesem Zuge wird auch die neue Ortsnetzstation an das Stromnetz angeschlossen. Sie trägt im Rahmen des Netzoptimierungskonzeptes von Avacon zur Erhöhung der Versorgungssicherheit in Gehrden bei.

Avacon entschuldigt sich für die Verkehrsbehinderungen, die sich leider nicht vermeiden lassen und versichert gleichzeitig, sie so gering wie möglich zu halten.

(red)