Premiere geglückt: Erster Wettkampf für jüngste SVG-Turnerinnen

Die jüngsten Turnerinnen des SV Gehrden waren bei Gruppenwettkämpfen bislang immer nur in der Zuschauerrolle. Sie hatten schlicht das erforderliche Mindestalter noch nicht erreicht. Bei den Landesmeisterschaften in Letter am vergangenen Wochenende war es aber endlich soweit: Die Altersgrenze für den Schülergruppenwettstreit war erreicht und die Vorfreude somit groß. Doch auch den älteren Turnerinnen war die Aufregung anzumerken, da sie ebenfalls zum ersten Mal in ihrer neuen Altersklasse an den Start gingen.

Für die „Kleinen“ gingen Marla Baumgarten, Nika Selcuk, Lina Spötter, Florentine Weper, Neeltje Wellhausen, Sharon D´Apice, Lenja Burr und Amelie Fehse an den Start. Die Mädchen schlugen sich wacker, waren sie doch in ihrem Teilnehmerfeld mit Abstand die Jüngsten. Die anfängliche Nervosität legten sie schnell ab und erturnten sich sehr gute 8,9 von 10 möglichen Punkten. Im Tanzen lief es mit einer Wertung von 8,8 Punkten ebenfalls gut und stellte die Mädchen zufrieden. Die Wertung von 8,5 in der Pendelstaffel sorgte schließlich für eine Gesamtpunktzahl von 27,2 Punkten und einen guten 5. Platz. Am Ende fehlten nur 0,5 Zähler auf einen Platz auf dem Treppchen.

Bei den älteren Jahrgängen traten Laura Köhler, Merle Kälble, Maria Stegemann, Matthea Kruckenberg, Maja Sander, Pia Schelinski, Joelle Reiß, Madita Thomas und Christin Riese an. Sie starteten ihren Wettkampf mit den leichtathletischen Disziplinen. So erreichten sie in der Pendelstaffel mit 7,4 Punkten eine solide Leistung. Der Medizinballweitwurf gelang an diesem Tage leider nicht so gut und so mussten sich die Mädchen mit einer Wertung von 7,15 zufriedengeben. Der Fokus der Mannschaft liegt jedoch auf dem Turnen und Tanzen. Hier wurden ihre Mühen mit 8,85 Punkten beim Turnen und 8,9 Punkten beim Tanzen belohnt. Am Ende des langen Wettkampftages freuten sie sich über einen sehr guten 4. Platz . Wie zuvor bei den Kleinen ging es auch hier ähnlich eng zu. Letztlich fehlte ein Wimpernschlag von 0,05 Punkten um auf das Treppchen zu gelangen.

Der nächste Wettkampf steht bereits bevor. Am Pfingstwochenende werden die älteren Mädchen im Rahmen des Internationalen Turnfestes in Berlin an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen. Im September dürfen dann auch die Jüngeren wieder mitmischen, wenn in Kirchweyhe die Norddeutschen Meisterschaften stattfinden.

(ms / red)