PRO-Leveste fordert Willkommensschild am Ortseingang

Die Bürgerinitiative PRO-Leveste will Auswärtige zukünftig mit einem Schild am Ortseingang willkommen heißen. In einem entsprechenden Antrag setzen sie sich für ein Willkommensschild am Ortseingang am Radweg in Richtung Gehrden ein. Ziel ist es PRO-Leveste zufolge, den Ortsteil „als sympathisches und aufgeschlossenes Dorf“ darzustellen. Zudem soll das Schild einen Umgebungsplan zeigen, damit sich Reisende besser zurechtfinden.

Doch nicht nur den auswärtigen Auto- oder Radfahrern soll die Stelle dienen. Auch die Einwohner Levestes sollen davon profitieren. PRO-Leveste sieht darüber hinaus auch vor, am Ortseingang Banner zu befestigen, damit örtliche Veranstaltungen gut sichtbar angepriesen werden können. Der Ortsrat befasst sich mit dem Antrag am 8. Juni.