Rettungshubschrauber landet in Gehrden: Motorradfahrer nach Zusammenprall schwer verletzt

Eine 45-Jährige hat mit ihrem VW Bus beim Abbiegen einen 57 Jahre alten Kradfahrer in Gehrden übersehen. Der Fahrer ist bei dem Zusammenstoß am gestrigen Montag, 19. Juni, schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 45-Jährige gegen 13.15 Uhr mit ihrem VW T4 auf der Vorwerkstraße in Richtung Barsinghäuser Straße unterwegs gewesen. Als sie in die Kreuzung Vorwerkstraße/ Nordstraße/ Barsinghäuser Straße einbog, übersah sie den aus ihrer Sicht von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 57-Jährigen auf seiner Kawasaki. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Kradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungshubschrauber flog den 57-Jährigen zur stationären Aufnahme in eine Klinik.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 4 000 Euro. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.