Gärtnern ohne eigenen Garten? Hof Reverey macht’s möglich

Das Arbeiten im eigenen Garten ist für viele Menschen ein Ausgleich zum Berufsalltag. Dort kann man sich entspannen, die frische Luft genießen und seine innere Ruhe finden. Doch diese Möglichkeit haben grundsätzlich nur diejenigen, die auch einen eigenen Garten besitzen. Bleibt der Rest dadurch auf der Strecke? Nicht ganz. Seit 2011 vermietet der Hof Reverey in Everloh in Kooperation mit „meine ernte“ Gemüsegärten an Bürgerinnen und Bürger, die einen Garten nicht ihr Eigen nennen können. Vor wenigen Tagen begann die diesjährige Gartensaison bei den Revereys, und so kamen rund 70 Personen zusammen, um ihre gemieteten Gärten das erste Mal in 2017 zu betreten.

Über 40 rund 45 Quadratmeter große Gärten vermieteten Tanja und Heiko Reverey in diesem Jahr. „So viele, wie nie zuvor“, berichtet Tanja Reverey. Die einzelnen Teilstücke hatten die Revereys bereits im Vorfeld gesät und bepflanzt – mit insgesamt 24 verschiedenen Pflanzen- und Gemüsesorten. Kürbis- und Zucchini-Samen erhielten die Hobbygärtner vor Ort und konnten diese direkt einpflanzen. Markus Schmidt von „meine ernte“ gab sich zuversichtlich, dass eine erfolgreiche Ernte am Ende der Saison anstehen wird. „Wir haben 26 Standorte in Deutschland. Der Boden im Calenberger Land gehört zu den besten“, sagte er.

Damit das Arbeiten im Garten auch reibungslos und ohne weitere größere Investitionen funktioniert, stehen den Mietern vor Ort allerlei Gartengeräte sowie ein Wassertank zur Verfügung. „Ein Kompostwagen kommt auch noch“, so Heiko Reverey.

Die Vorkenntnisse der Gärtner ist laut Tanja Reverey ganz verschieden: „Etwa die Hälfte hat vorher noch nie gegärtnert. Andere wiederum haben bereits jahrzehntelange Erfahrung.“ Dies mache allerdings auch den besonderen Reiz des Projekts aus. „So können sich die Gärtner untereinander helfen und Tipps geben“, so die Landwirtin.