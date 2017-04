Round Table ruft zu Spielzeugspenden auf

Der „Round Table“ aus Barsinghausen und Gehrden engagiert sich wieder einmal ehrenamtlich für die gute Sache. Dieses Mal für Kinder aus ärmeren Familien. Eltern, die über ein geringes oder gar kein Einkommen verfügen, fällt es oft schwer, ihren Kindern eine Freude zu bereiten. Gerade zu Weihnachten und an Geburtstagen führe dies immer wieder zu unerfüllten Wünschen und enttäuschten Kindergesichtern, erläutert Matthias Petters, Präsident des Round Table Barsinghausen. Genau dort setzt der „RT“ an: Gemeinsam mit der Dekra-Akademie haben die Ehrenamtlichen das Projekt „Toys Company“ ins Leben gerufen.

In ganz Deutschland sammeln die Tabler im Rahmen dieser Aktion Spielzeugspenden aller Art. Die Spielsachen werden – wenn notwendig – liebevoll bei der Toys Company repariert und kostenlos an bedürftige Kinder und soziale Einrichtungen gegeben. Die Mitarbeiter der Toys Company sind Langzeitarbeitslose, die durch geförderte Maßnahmen wieder an den Rhythmus eines geregelten Arbeitstages herangeführt werden sollen. Durch die Spielzeugaufbereitung bei den Einrichtungen der Toys Company von der DEKRA-Akademie sollen sie eine sinnvolle und sozial nützliche Aufgabe bekommen und dadurch ein gesteigertes Selbstwertgefühl erhalten.

Die Barsinghäsuer und Gehrdener Tabler rufen daher alle Bürgerinnen und Bürger auf, in ihren Kellern zu stöbern, auf den Dachböden oder in den Abstellkammern nach altem und ungenutztem Spielzeug zu stöbern, das ein „zweites Spielzeugleben“ verdient hat.

In Kooperation mit der DEKRA-Toys Company holen die Tabler am Samstag, 29. April,

in der Zeit von 9 bis 14 Uhr das zu spendende Spielzeug bei den Spendern zu Hause ab. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an ist dafür notwendig.

Ansonsten können die Spielzeugspenden auch persönlich am 29. April Tag in der Sammelstelle bei „bike2care Elektrofahrräder“ in der Marktstraße 2a in Barsinghausen abgegeben werden.