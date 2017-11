Round Table sammelt Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder

Zum 17. Mal reist in diesem Jahr der „Weihnachtspäckchenkonvoi“ zu bedürftigen Kindern nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine. Für die Fracht werden wieder Geschenkpakete gesammelt, die vom 6. bis 22. November in Barsinghausen und Gehrden abgegeben werden können.

Initiiert wird diese Hilfsaktion seit 2001 von den Serviceclubs Round Table, Ladies’Circle, den Old Tablers und dem Tangent Club. Im vergangenen Jahr fuhren 35 Lkw mit 180 freiwilligen Helfern insgesamt 106.000 Päckchen in die verarmten Gebiete. Auch der Round Table 225 Barsinghausen ist wieder mit dabei.

Ladies und Tabler sammeln jetzt wieder die Geschenke ein, verladen und verteilen sie persönlich in den entlegenen und ländlichen Regionen. Gerade dort ist es für die meisten Kinder in den Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen oftmals das einzige Weihnachtsgeschenk, das sie erhalten.

„Kinder helfen Kindern – Helfen Sie mit!“ lautet das Motto, denn nichts kann schöner sein, als zu teilen und abzugeben.

So können Kinder etwas von ihrem eigenen, funktionierenden Spielzeug verschenken, um damit benachteiligten Kindern eine Freude zu bereiten. Die Eltern und Verwandten können das Päckchen noch etwas auffüllen, zum Beispiel mit Aufklebern, einem Malbuch und Stiften, Teddies, Spielzeugautos, Tennisbällen, mit gut erhaltener Kinderkleidung, Hygieneartikeln, wie Zahnpasta, Zahnbürste und Waschzeug, mit Bonbons, Lutschern und Gummibärchen.

Das Weihnachtspäckchen sollte für Jungen und Mädchen geeignet sein und eine Altersangabe auf der Verpackung haben (3-6 Jahre; 6 -10 Jahre oder 11-15 Jahre). Außerdem ist wichtig, das Paket in einem stabilen Karton (gerne etwas weihnachtlich) zu verpacken. Große Freude haben die Kinder auch an persönlichen Grußkarten.

Die Weihnachtspäckchen können bei der bike2care GmbH E-Faltrad, Marktstrasse 2A in 30890 Barsinghausen und im Hol’Ab Getränkemarkt, Ronnenberger Str. 5-9, 30989 Gehrden, abgegeben werden. Weitere Informationen sind auf der Homepage vom Round Table 225 Barsinghausen unter www.RT225.de zu finden.

(red)