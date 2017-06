Rückgang zum Vorjahr: Weniger Anmeldung an MCG und Oberschule Gehrden

Mit dem Start der Sommerferien steht für viele Schüler auch der Wechsel auf eine weiterführende Schule an. Die Eltern und Kinder haben die freie Wahl, welche Schulform, an welchen Standort den weiteren Weg bestimmen soll. Die Bildungslandschaft ist vielfältig: Ob Integrative-Gesamtschule, Oberschule, Kooperative-Gesamtschule oder das klassische Gymnasium.

In Gehrden gibt es zum einen die Oberschule und zum anderen das Matthias-Claudius-Gymnasium. Am MCG haben sich für das kommende Schuljahr 93 Kinder angemeldet. Im vergangenem Jahr lag die Zahl der Anmeldungen bei 113 Schülern. Auch an der OBS sind die Zahlen zurück gegangen: 78 Schüler starten an der Oberschule. Im vergangenem Jahr waren es noch 115.

Ob dieser Rückgang mit einem geburtenschwachen Jahrgang zusammenhängt kann die Verwaltung der Stadt Gehrden bisher nicht sagen. Viele Schüler würden jedoch auch an die KGS Wennigsen gehen. Das MCG wird daher vierzügig.

Die Grundschulen seien aber gut belegt und vergleichbar mit den Zahlen der vergangenen Jahre.

Die Bauarbeiten an den unterschiedlichen Schulen in Gehrden liefen derzeit nach Plan. Bauabschnitt C des MCGs soll in 2018 starten genau wie der Neubau West. Dadurch entstehen fünf weiter Klassenräume. Die OBS wird ebenfalls saniert und erhält eine Mensa. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Auch für die Grundschule Am Castrum gibt es bereits ein Raumkonzept und es soll eine offene Ganztagsschule entstehen. Als nächster Schritt wird die Substanz des Gebäudes geprüft.

(lbr)