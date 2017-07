Die Levester Straße in Gehrden wird von Montag, 24. Juli, bis Dienstag, 25. Juli, ab dem westlichen Kreisverkehr in Richtung Leveste wegen Bauarbeiten an der Ortsumgehung K231 gesperrt. Die regiobus-Linien 560 und 561 werden umgeleitet und können die Haltestellen Gehrden/Ziegeleiweg und Gehrden/Friedhof im oben genannten Zeitraum nicht bedienen. regiobus bittet um Verständnis für die baubedingten Änderungen.

(red)