Sanierung der K231 in Gehrden – Weitere Haltestellen entfallen

Bereich Gehrden: regiobus-Linien 350 und 500 betroffen

Von Freitag, 28. Juli, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich einschließlich Samstag, 29. Juli, Betriebsschluss, wird die K231 zwischen dem östlichen Kreisel und dem Abzweig nach Ronnenberg in beide Richtungen voll gesperrt. Die regiobus-Linien 350 und 500 werden während dieser Zeit umgeleitet.

Die regiobus-Linie 350 endet in dieser Zeit weiterhin an der Haltestelle Gehrden/Festplatz. Die Haltestellen Gehrden/Lange Feld Straße, Gehrden/Katholische Kirche, Gehrden/Steintor und Gehrden/Nordfeld entfallen in beide Richtungen ersatzlos.

Für die Busse der regiobus-Linie 500 entfallen in dieser Zeit die Haltestellen Gehrden/Ronnenberger Straße, Gehrden/Friedrich-Ebert-Straße und Ronnenberg/Normannische Straße in beide Richtungen ersatzlos.

regiobus bittet um Verständnis für die baubedingten Änderungen.