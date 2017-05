Schüßler mit Kampfansage an Matthiesen

Claudia Schüßler ist sich sicher: „Ich gewinne den Wahlkreis Barsinghausen, Gehrden, Seelze direkt.“ Dies sagte die Sozialdemokratin nach ihrer Nominierung als Direktkandidatin für die SPD bei der Landtagswahl im Januar 2018. Sie erhielt 32 von 34 abgegebenen Stimmen.

Die SPD könne sowohl in den Landtags- als auch in den Bundestagswahlkampf optimistisch gehen, so Schüßler. Im Bund hätten die Sozialdemokraten ihre Wahlversprechen durchgesetzt und auch die Bilanz der Regierung unter Ministerpräsident Weil in Niedersachsen sei ausgesprochen positiv. Bei den Themen Bildung, Arbeit, Sicherheit, Wirtschaft und Haushaltskonsolidierung habe die rot-grüne Koalition im Landtag wichtige Akzente gesetzt, die es weiter zu entwickeln gelte, sagte Schüßler.

Bereits vor fünf Jahren kandidierte sie als Direktkandidatin für die SPD, scheiterte jedoch knapp an Dr. Max Matthiesen von der CDU. Dies werde im Januar 2018 anders sein, ist sich Schüßler sicher. „Mit meiner Direktwahl und einem guten Ergebnis für die SPD im Wahlkreis Barsinghausen, Gehrden, Seelze wollen wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Bestätigung der Regierung Weil leisten“, beschrieb die SPD-Kandidatin die Wahlziele.