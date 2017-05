So will die Stadt Gehrden Flüchtlinge integrieren:

Egal, ob es sich um Talkshows, Diskussionen im Familien- und Bekanntenkreis oder die Rathäuser der Bundesrepublik handelt: Überall ist die Rede davon, dass nach der Aufnahme von rund 1,5 Millionen Flüchtlingen in den letzten zwei Jahren nun das Ziel der Integration oberste Priorität habe. Auch in der Gehrdener Stadtverwaltung hat man sich dem Thema intensiv gewidmet. Die aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen in den Jahren 2015 und 2016 eingerichtete Stabsstelle für Flüchtlingsarbeit hat nun ein Konzept erarbeitet, mit dem die Integration der derzeit 320 in Gehrden lebenden Flüchtlinge gelingen soll.

Grundlage hierfür könne nur eine enge Kooperation mit ehrenamtlichen Helfern von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und Vereinen sein, heißt es in dem Konzept. Weniger als zehn Vollzeitstellen befassen sich im Rathaus mit der Flüchtlingsarbeit. Dem stehen derzeit rund 100 Ehrenamtliche gegenüber, unter anderem von der Freiwilligenagentur Freiraum und dem Diakonieverband Hannover-Land, mit denen die Stadt Kooperationsverträge geschlossen hat. „Die erfolgreiche Integrationsarbeit in Gehrden ist mit der aktuellen Personalausstattung der Verwaltung ohne die Vielzahl von aktiven, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern nicht nachhaltig darstellbar“, lautet das Fazit der Verwaltung.

Eines der Leitziele der Stabsstelle ist laut Integrationskonzept, Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen, um den sozialen Austausch zwischen Bürgern und Flüchtlingen voranzutreiben. Hierzu gehört beispielsweise das Zuckerfest im Bürgersaal, bei dem das Ende der Fastenzeit im Islam gefeiert wird.

Ein weiterer Schwerpunkt der Flüchtlingsbetreuung ist die Unterstützung bei den alltäglichen Herausforderungen der Bürokratie. So begleiten und unterstützen die Helfer die Flüchtlinge beispielsweise bei Behördengängen, Arztterminen, Bankgeschäften oder Gesprächen mit Lehrern.

Allgemein anerkannt ist die Tatsache, dass eine gelungene Integration dadurch gekennzeichnet ist, dass die entsprechenden Personen mittel- bis langfristig Fuß auf dem Arbeitsmarkt fassen. Deshalb versuchen die Gehrdener Helfer auch bei der Vermittlung von Praktika und anderen Arbeitsgelegenheiten bei ortsansässigen Unternehmen oder dem städtischen Bauhof. Ziel der Verwaltung ist es beispielsweise, in den kommenden Jahren einen anerkannten Asylbewerber als Hausmeister-Assistenten in der Oberschule einzustellen, eine Kita-Assistentin in Northen zu beschäftigen und zwei Mitarbeiter für die Bereiche der Grünpflege und des Winterdienstes zu finden.