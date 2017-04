Auch in diesem Jahr hat die SPD Gehrden ihre Tradition fortgesetzt und mehr als 300 Ostereier an Gehrdener Bürger verteilt. Mit einem Großteil der Eier wurde in diesem Jahr den Bewohnern im AWO-Heim, im Haus Gehrden und im Flüchtlingswohnheim eine große Freude bereitet. Neben dem Vorstand der SPD nahm auch Bürgermeister Cord Mittendorf an der Aktion teil. Aufgrund der positiven Resonanz soll auch im nächsten Jahr die Aktion wiederholt werden, teilten die Sozialdemokraten mit.