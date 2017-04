Stadt spricht sich gegen Spielhalle in Ditterke aus

Es wäre eine zusätzliche Steuereinnahmequelle für die Stadt Gehrden. Doch diese steht der Ansiedlung einer Spielhalle im Ortsteil Ditterke skeptisch gegenüber und hofft darauf, dass die Politik dies genauso sieht.

Der Antragsteller plant für die Spielhalle eine Nutzungsänderung einer Lager- beziehungsweise Ausstellungshalle. In der knapp 500 Quadratmeter großen Halle sollen demnach Geldspielgeräte, Unterhaltungsgeräte und Billiardtische aufgestellt werden. Zu groß, meinen sowohl die Stadt als auch die Region Hannover. Hintergrund ist eine Gesetzeslage, nach der Vergnügungsstätten und somit auch Spielhallen lediglich in Ausnahmefällen in einem Dorfgebiet zugelassen werden dürfen. Und zwar nur, wenn sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind. In diesem Fall sind Region und Stadt sich einig, dass die Größe der geplanten Spielhalle in keinem Verhältnis zur Größe der Ortschaft Ditterke stehe und den dörflichen Charakter negativ beeinflusse. Eine Entscheidung trifft jedoch letztendlich die Gehrdener Politik.