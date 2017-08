Stadtfest Gehrden ist abends voll

von Tobias Welz

Gehrden. Weil das Wetter sich dann doch irgendwann dazu entschieden hat, dem Gehrdener Stadtfest nicht länger im Wege zu stehen, ist Tag Eins der wilden Sause am Markt doch noch ein richtig schöner Erfolg geworden. Samstag: Pünktlich um 20 Uhr, zum Soundcheck der Baustellenband (Cyril Krüger, Hendrik Volker und Marcel Szot), schien dann sogar mal ganz kurz die Sonne. So darf es heute am Sonntag gerne weitergehen.

Baustellenband

„Hört ihr gerne Schlager?“, rief Hendrik Volker von der Baustellenband um kurz nach Acht auf der Hauptbühne am Markt. Sicher! Deswegen war es doch so voll auf dem Platz zu Füßen der drei musikalischen Jungs. Und deshalb ließen sich die vielen Leute auch nicht lange bitten als Volker forderte: „Kommt mal etwas näher!“ Tanzen! Los gehts…

So what

Noch etwas verhaltender verhielten sich die Stadtfest-Gäste an der zweiten Bühne. Wo ab 17 bis weit nach 20 Uhr die Band So What auftrat. Dabei machten die Jungs um Sänger Michi richtig gute Musik. Von Deep Purple und John Mayall, über ZZ Top und Lynyrd Skynyrd, bis zu Walter Trout und Gary Moore war alles dabei Rock, Soul und Musikfans im Allgemeinen begeistern kann. Besonders die beiden Gitarristen spielten erstklassige Soli auf ihren E-Gitarren. Das Publikum blieb trotzdem rund zehn, fünfzehn Meter von der Bühne entfernt stehen. Tanzen? Och, nöö…

Programm am Sonntag

Heute gehts um 12 Uhr weiter mit Dreiklang (Kostprobe) und der Old Street Bluesband. Um 14 Uhr spielen die Fabelhaften Mendocinos. Um 15 Uhr gibts Marschmusik von den Original Calenbergern. Um 17 Uhr dann Cissy Strut (Funk, Blues & Soul) und zum Schluss dann noch die Band Quintessence um Leon Braje (ab 17.30 Uhr, bekannt von „The Voice“).