Stadtfest Gehrden: Diese Bands sind bei der Party dabei

Am zweiten Augustwochenende ist es wieder soweit: „Gehrden feiert Feste“ lädt zum Stadtfest. Am Samstag, 12. August, um 14 Uhr startet die Veranstaltung. Am Sonntag wird von 12 bis 20 Uhr gefeiert. Das Fest findet auf dem Marktplatz und dem Postparkplatz statt. „Dort können wir euch trotz der Innenstadtsanierung eine tolle Feiermeile bieten“, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite.

Auch in diesem Jahr wird es wieder zwei Bühnen geben mit toller Live-Musik. Dabei sind unteranderem die Baustellenband sowie Leon Braje und Quintessence.

Baustellenband

Eigens für das Stadtfest 2017 hat sich die Baustellenband formiert. Die Bandmitglieder Cyril Krüger, Hendrik Volker & Marcel Szot spielen einen Mix aus ruhigen Songs und bekannten Gassenhauern. Cyril wird zudem zwischendurch auch solo singen, nur von der Gitarre begleitet.

Leon Braje und Quintessence

Vor einem Jahr gegründet tourt Quintessence in diesem Sommer bereits auf zahlreichen Events durch die Region Hannover.

Die fünfköpfige Band um Sänger Leon Braje (bekannt aus der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany“) präsentiert dabei ein vielseitiges Programm zum Mitsingen und Tanzen. Zur Setlist gehören u.a. Songs von Andreas Bourani, Kings of Leon, Jan Delay und den Red Hot Chili Peppers. Auch die erste eigene Single „Herbst des Lebens“ haben die fünf Studenten bereits erfolgreich produziert. Als Vorteil erweist sich hierbei die Tatsache, dass alle Mitglieder bereits früher in unterschiedlichen Ensembles gemeinsam auf der Bühne standen, so z.B. in der Bigband des Matthias Claudius Gymnasiums oder der Musikschulband Camuba.

Einen Vorgeschmack liefern die Live-Videos auf dem YouTube-Channel der Band: „Quintessence Official“.