Stadtradeln 2017: Bald wird wieder in die Pedale getreten

In der Zeit vom 28. Mai bis zum 17. Juni wird in der Region Hannover die Frage gestellt: „Wer radelt die meisten Kilometer?“ Unter dem durchaus selbstbewussten Motto „Die Nummer Eins in Deutschland“ will die Region ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Der Startschuss erfolgt mit einer großen Auftaktveranstaltung am Sonntag, 28. Mai, um 13 Uhr auf dem Opernplatz, zu der erneut zu einer Sternfahrt aus den verschiedenen Kommunen aufgerufen wird.

Am Sonntag, 11. Juni, geht dann die zweite Stadtradeln-Landerleben-Tour an den Start. Diesjähriger Zielort ist das Untergut im Gehrdener Ortsteil Lenthe mit seinen geschichtsträchtigen Gebäuden und sehenswerten Außenanlagen. Voraussichtlich am gleichen Tag wird auch der Familien-Radwandertag des ADFC Region Hannover stattfinden.

Den vorletzten Wettbewerbstag, Freitag, 16. Juni, markiert wenige Tage später die „VeloCity-Night Regional“ mit einer Tour durchs Burgdorfer Land.

Die alljährliche Siegerehrung im Herbst bietet schließlich ein absolutes Novum: Erstmals nicht unter dem Dach des Entdeckertags stattfindend, spendiert die Region Hannover den Erst-, Zweit- und Drittplatzierten aller Wettbewerbskategorien eine eigenständige Veranstaltung im großen Saal der Regionsversammlung an der Hildesheimer Straße mit Tombola und buntem Unterhaltungsprogramm.

