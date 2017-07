Proben starten wieder – Statkantorei Gehrden beendet Sommerpause

Nach der sechswöchigen Sommerpause wird die Stadtkantorei Gehrden ab Donnerstag dem 3. August mit ihren Proben fortfahren.

In Vorbereitung befindet sich ein Herbstkonzert für den 26. November. Es wird diesmal in der St. Heinrich-Kirche in Hannover stattfinden unter der Mitwirkung des dort ansässigen Chores und des Kammerorchesters „Annemarie Michael“ sowie mehrerer Solisten. Auf dem Programm stehen das Klarinettenkonzert und das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart sowie von Henry Purcel das Finale aus der Oper „Dido und Aeneas“. Die beiden Chöre werden vor diesem Termin, nämlich am 21. Oktober, am gleichen Ort auch an der musikalischen Gestaltung eines Gottesdienstes mitwirken. Verantwortlich für die Einstudierung und die Aufführungen ist ihr musikalischer Leiter Andreas Schmidt-Adolf.

Die Stadtkantorei probt jeden Donnerstag in der Zeit von 19.30 bis 21.45 im Bürgersaal des Rathauses, Kirchstraße 1 – 3. Neue Sängerinnen und Sänger, die sich für anspruchsvolle weltliche und geistliche Chormusik interessieren und in einem sehr aktiven Vokalensemble mitwirken möchten, sind herzlich eingeladen, an einer Schnupperprobe teilzunehmen. Weitere Informationen und Termine unter www.stadtkantorei-gehrden.de.