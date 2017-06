Strecke wieder frei: Bürgerpreis-Rennen kann starten

In wenigen Tagen steht die Burgbergstadt bereits zum 53. Mal steht die Burgbergstadt im Mittelpunkt des norddeutschen Radsportgeschehens. Am Sonntag, 11. Juni, findet die Neuauflage des Bürgerpreises der Stadt Gehrden statt. Nachdem der Klassiker im Vorjahr kurzfristig wegen Baumaßnahmen im Streckebereich abgesagt werden musste, ist die Strecke in diesem Jahr wieder renntauglich.

Insgesamt sechs Rennen stehen auf dem Veranstaltungsplan des vom Hannoverschen Radsport Clubs (HRC) organisierten Sportevents auf dem rund 1,3 Kilometer langen Rundkurs. Das erste Rennen – der „Preis der KSG“ für U19-Fahrer und die Seniorenklasse – startet um 13.30 Uhr auf der Gartenstraße. Um 14.45 Uhr starten die Nachwuchsklassen „U11“ und „U13“ zum „ Avacon – Nachwuchspreis“, ehe die Anfänger die Chance erhalten, ihr Können unter Beweis zu stellen. Bei dem Anfängerrennen über drei Runden werden „Fette Reifen-Räder“ und Rennräder getrennt gewertet. Eine gute Gelegenheit, sein Talent als Rennsportler auf die Probe zu stellen. „Der Gehrdener Radprofi Grischa Niermann hat auch einmal so angefangen“, sagt Organisationsleiter Reinhard Kramer. In diesem Jahr werden Grischas Söhne Fin und Luca versuchen, ihrem Vater nachzueifern.

Die Jugendklassen U15 und U17 bestreiten ab 15.30 Uhr den „Preis von ROSSMANN“ über 20 beziehungsweise 25 Runden. Als Spaßwettbewerb ist das fünfte Rennen des Tages anzusehen, bei dem sich Viererteams von Gehrdener Vereinen, Firmen und Sponsoren um den „Bürgermeisterpokal“ bewerben. Den Abschluß des Renntages bildet dann der „Preis der Volksbank“, ein Eliterennen über 65 Kilometer. Startschuss ist um 17 Uhr.

Der „Bürgerpreis der Stadt Gehrden“ zählt zu den ältesten Rennstrecken im norddeutschen Radsport und gilt als eine der schwersten Strecken Norddeutschlands. Die Organisatoren erwarten über 100 Radsportler sowie einige tausend Besucher, die die Rennen auf dem schwierigen Kurs verfolgen.

Ab 13 Uhr werden bereits folgende Straßen gesperrt sein: Gartenstrasse, Kleine Bergstrasse, Schäfereiweg, Große Bergstrasse, Neue Strasse und die Calenberger Strasse.