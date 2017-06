SV Gehrden bietet FSJ-Stelle an

Der SV Gehrden sucht zum 1. August einen jungen Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport. Gesucht wird eine Unterstützung für die vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben im Verein.

Der oder die Freiwillige wird in allen Bereichen des Sportvereins eingesetzt und erhält somit einen Einblick in die Arbeit eines Großsportvereins. Mit 2.100 Mitgliedern ist der SV Gehrden einer der zehn größten Sportvereine in der Region Hannover. Die Bewerber sollten Interesse an verschiedenen Sportarten haben, vorzugsweise Tischtennis, Kinderturnen, Volleyball und Fußball. In diesen Sportarten sollen Übungsleiter unterstützt oder Gruppen selbst angeleitet werden. Des Weiteren ist eine Unterstützung der Geschäftsstelle des SV Gehrden geplant sowie die Einbindung in die Planung und Durchführung von Veranstaltungen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Übungsleiterlizenz im Rahmen des Freiwilligendienstes zu erwerben. Hierzu ist die Teilnahme an Seminartagen verpflichtend, ebenso werden Seminare durch den Träger des FSJ im Sport angeboten.

Voraussetzung ist das Alter von 18 Jahren, ein Führerschein wäre wünschenswert. Sportliche Begeisterung sowie der Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen, Flexibilität in der Arbeitszeit und Teamfähigkeit sollten vorhanden sein. Der Sportverein Gehrden zahlt dem Freiwilligen ein Taschengeld. Bewerbungen müssen bis zum 15. beim SV Gehrden eingegangen sein. Weitere Infos gibt es unter www.svgehrden.de.

(ms / red)