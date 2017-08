SV Gehrden: Schwimmer holen 26 starke Medaillen

Groß Burgwedel. Am vergangenen Wochenende starteten 18 Schwimmer des SV Gehrden bei dem 26. Pokalschwimmfest in Groß Burgwedel. Erfolgreichste Schwimmerin aus Gehrdener Sicht war Lilly Budde (Jahrgang 2005). Über 200 m Freistil schlug sie nach 2:59,38 Minuten an und ließ mit dieser Zeit die gesamte Konkurrenz hinter sich. Über 50 m Schmetterling, 100 m Lagen und 200 m Lagen belegte sie jeweils den zweiten Platz. Über 50 m Freistil freute sie sich über die Bronzemedaille.

Ihr Teamkollege Nils Meier (Jahrgang 2005) war ebenfalls sehr erfolgreich und belohnte sich für seine starken Leistungen im Becken mit insgesamt sechs Medaillen. Über 100 m Schmetterling war keiner der Konkurrenten schneller. Den zweiten Platz sicherte sich Meier indes über 100 m Freistil. Viermal Bronze gewann er über 200 m Freistil, 200 m Lagen, 50 m Schmetterling sowie über 50 m Freistil.

Über dreimal Edelmetall freute sich indes Hanna Lücke (Jahrgang 2001). Platz zwei auf dem Gewinner-Treppchen erzielte sie über 50 m Freistil durch eine schnelle Zeit von 0:32,64 Minuten. Durch ihre guten Leistungen in 100 m Brust und 100 m Freistil sicherte sie sich zudem zweimal Bronze.

Weitere Medaillengewinner am Wochenende waren: Maya Gaudino (Jahrgang 2003), Emma Henke (Jahrgang 2002), Fabienne Kliewe (Jahrgang 2004), Melanie Neumann (Jahrgang 2003) und Celina Maerten-Hinrichs (Jahrgang 2001) mit jeweils zwei Medaillen sowie Jakob Henke (Jahrgang 2005) und Moritz Greven (Jahrgang 2006) mit jeweils einer Medaille.

Die Besonderheit dieses Wettkampfes liegt darin, dass die Schwimmer, Trainer und Betreuer von Samstag auf Sonntag auch auf dem Freibadgelände zelten. Trotz der kühleren Temperaturen während der Nacht und am Tag waren die jungen Talente motiviert und erfolgreich.

(red)